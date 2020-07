Rit huiswaarts eindigt in weide voor 26-jarige bestuurder LDO

08 juli 2020

14u33 2 Zottegem Een 26-jarige man die in Zottegem met zijn auto in een weide is beland, heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden. De man had ook te veel gedronken, hij blies 2,37 promille.

Het ongeval gebeurde om vier uur ’s ochtends in Zottegem. De bestuurder raakte van de weg af, botste tegen een verlichtingspaal en kwam tot stilstand in een weide. Hoewel de man te veel gedronken had, lag volgens zijn advocaat de vermoeidheid aan de basis van het ongeval. Na een hele dag werken was de 26-jarige man nog iets gaan drinken in de kantine van zijn voetbalploeg en daarna was hij samen met zijn vrienden nog uit geweest.

De politierechter legt hem een effectieve boete van 1.600 euro en een rijverbod van negentig dagen, waarvan de helft met uitstel, op. Als hij opnieuw met de auto wil rijden, moet hij opnieuw zijn rijexamens afleggen en slagen voor een medisch en psychologisch onderzoek.