Richtpunt campus Zottegem ondersteunt ziekenhuizen: leerkrachten

maken gelaatsmaskers Frank Eeckhout

27 maart 2020

14u11 2 Zottegem Ook al voorziet de school enkel in opvang van leerlingen, toch kan ook Richtpunt campus Zottegem een meerwaarde betekenen tijdens de coronacrisis. Sinds begin deze week zijn een aantal leerkrachten aan de slag op school om beschermingsmaskers te maken voor de ziekenhuizen.

Een mini-onderneming. In de ateliers waar normaal gezien de lessen plaatsvinden, staan nu de lasercutters van de school volop te draaien. Een aantal leerkrachten is druk in de weer met het maken van gezichtsbescherming voor de medewerkers van het Sint-Elizabethziekenhuis in Zottegem, het algemeen stedelijk ziekenhuis campus Geraardsbergen en het UZ Jette Brussel.

“Op vraag van een aantal collega’s, die familieleden hebben die aan de slag zijn in deze ziekenhuizen, assembleert onze school een 1000-tal beschermingsmaskers. Met het VTI van Deinze werd contact genomen om een goed voorbeeld aan te reiken. De bedoeling is dat de zorgverleners, die extra besmettingsgevaar lopen, de kappen boven hun mondmasker aandoen. Op die manier zijn ook hun ogen beschermd én kunnen ze de mondmaskers langer gebruiken", laat de school weten.

Klein gebaar

Elke leerkracht kreeg zijn opdracht: Er wordt gestart met een folie, waaruit vervolgens met de lasercutter, volgens het sjabloon een scherm wordt gelaserd. Daarna wordt een mousse band voor het voorhoofd voorzien en een elastiek aangebracht. “Zo besteden we aandacht aan de ergonomie en staat het scherm 4 cm van het voorhoofd”, klinkt het. “Als Richtpunt campus Zottegem is het onze manier om ‘tous ensemble’ ons steentje te kunnen bijdragen tijdens deze coronacrisis. Een klein gebaar dat mensenlevens kan redden. Waarom zou je twijfelen”, besluit de school.