Restaurant Les Abris en bakkerij Sint-Anna slaan handen in elkaar

04 januari 2020

11u43 0 Zottegem Restaurant Les Abris in Oombergen en bakkerij Sint-Anna in Zottegem slaan handen in elkaar. “Wie nog tot 20 januari bij ons een driekoningentaart, maakt kans op een waardebon van 150 euro bij Les Abris", zegt bakker Bart Schelstraete.

Omdat het steeds moeilijker wordt om op te boksen tegen de pakjesindustrie, slaan beide Zottegemse kleine zelfstandigen de handen in elkaar. “Eén van de manieren om je te onderscheiden van je concurrenten, is samenwerken met andere branches. Daarom hebben wij deze actie op poten gezet. Het driekoningenfeest is in onze streek een begrip, een traditie en die moeten we met ons allen in ere houden. Bij dit feest horen uiteraard ook de traditionele driekoningentaarten die we dit jaar nog hebben verbeterd door het recept een tikkeltje aan te passen. Onze frangipanecrème werd een tikkeltje gewijzigd waardoor het gebak nog smeuïger smaakt dan voorheen. De inspiratie hiervoor haalden we in Japan bij een echte bladerdeegspecialist", vertelt bakker Bart.