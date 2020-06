Renovatiewerken oud stadhuis worden maandag hervat Frank Eeckhout

06 juni 2020

10u51 0 Zottegem De vrees van oppositiepartij Open Vld dat de renovatie van het stadhuis op de Markt in Zottegem zou kunnen uitdraaien op een nieuwe klinkersaga, is niet gegrond. “De werken worden maandag al hervat", laat schepen Evelien De Both (N-VA) weten.

Open Vld merkte deze week op dat er al een tijdje niet meer gewerkt werd aan het oude stadhuis op de Markt. Omdat het stadsbestuur daarover niets had gecommuniceerd, vreesden de liberalen dat er meer aan de hand was en luidden ze de alarmbel. De reden van het stilleggen van de werken moest gezocht worden bij de staat van het gebouw. Die was slechter dan gedacht waardoor extra werken en extra financiën nodig. Omdat een deel van dat geld moest komen van subsidies was het wachten op een fiat van de Vlaamse regering. Die heeft nu groen licht gegeven. “Dankzij de goede samenwerking tussen de stad Zottegem en de diensten van Erfgoed, is die goedkeuring er vrijdag al officieel gekomen. Concreet wil dat zeggen dat er vanaf maandag 8 juni opnieuw volop bedrijvigheid zal zijn op de stellingen rond ons stadhuis”, zeggen schepenen Evelien De Both en Evert De Smet (N-VA).