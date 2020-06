Renovatie van stadhuis ligt stil: dreigt een nieuwe klinkersaga in Zottegem? Frank Eeckhout

05 juni 2020

09u42 0 Zottegem Oppositiepartij Open Vld vreest dat de renovatie van het oude stadhuis in Zottegem op een nieuwe klinkersaga in het stadscentrum uitdraait. “De werken liggen nu al enkele dagen stil. We vragen ons af wat er aan de hand is", zegt gemeenteraadslid Sven Mornie. “Niets", reageert schepen van openbare werken Evert De Smet (N-VA). “De staat van het stadhuis is slechter dan verwacht waardoor zich extra werken opdringen.”

Bij het begin van deze legislatuur heeft het Zottegemse stadsbestuur ingezet op de volledige renovatie van het oude stadhuis op de markt. Gezien de staat van de gevel, werd er voor gekozen de nodige schilderwerken zo snel mogelijk uit te voeren. “Het stadhuis is het uithangbord van ons centrum maar dat straalde het al even niet meer uit. Daarom hebben we beslist om het gebouw zo snel mogelijk te laten schilderen. Uiteraard gebeurt dat in samenwerking én met de subsidies van het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed”, verduidelijkt schepen van patrimonium Evelien De Both (N-VA).

De werken werden uitbesteed aan een lokale aannemer, die vol goede moed van start is gegaan. Sinds kort liggen ze echter stil en dat baart Open Vld zorgen. “De renovatie ligt nu al achter op de planning. Wat is er aan de hand? Hoe komt het dat de werken abrupt zijn gestopt? Wat is hier de reden van? Hoelang gaat dit allemaal duren? We hopen hierop snel een antwoord te krijgen van het stadsbestuur”, stelt Sven Mornie.

Markt ontsierd

“Een doemscenario zoals bij de stadskernrenovatie loert om de hoek. We hopen ook dat onze markt tijdens de zomermaanden niet ontsierd zal worden door stellingen rond ons stadhuis. Nu de horeca terug de deuren mag openen, is het misschien aangewezen om de stellingen wat aan te kleden", meent Sven Mornie.

Heel snel bleek dat het slechter gesteld was met de gevel dan eerst zichtbaar. Achter de verflaag zaten grote stukken loskomende pleister. Ook de zandsteen en arduin in de gevel bleken meer nodig te hebben dan een simpele verfbeurt Schepen van openbare werken Evert De Smet (N-VA)

Het antwoord van de stad liet niet lang op zich wachten. “Heel snel bleek dat het slechter gesteld was met de gevel dan eerst zichtbaar: achter de verflaag zaten grote stukken loskomende pleister. Ook de zandsteen en arduin in de gevel bleken meer nodig te hebben dan een simpele verfbeurt. Dankzij een extra subsidie van Vlaanderen én een extra inspanning van de stad zullen de werken waarschijnlijk weer snel hervat kunnen worden. Het is op dit moment enkel nog wachten op de goedkeuring van de Vlaamse subsidie voor deze extra werken. Tegen het bouwverlof zou ons Zottegemse stadhuis uit de steigers moeten zijn en moet de gevel er weer een pak mooier uitzien", reageert schepen Evert De Smet.

De volgende fase van de renovatie van het stadhuis, het herstel van de dakgoten en het dak, wordt ondertussen ook al voorbereid. Die werken moeten nog voor 2024 afgerond zijn.