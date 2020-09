Renovatie oud schooltje Beisloven opnieuw uitgesteld wegens te duur: “Nieuwe functie, maar niet tegen elke prijs” Frank Eeckhout

04 september 2020

12u44 1 Zottegem De renovatie van het oude schoolgebouw in Beisloven is opnieuw uitgesteld. “Voor het tweede jaar op rij blijkt de renovatiekost hoger te zijn dan verwacht. Daarom moeten de plannen nog maar eens bijgestuurd worden. Het schooltje moet een nieuwe functie krijgen in het park maar niet tegen elke prijs", zegt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V).

Het Beislovenpark lag er deze zomer prachtig bij. Bloeiende fruitbomen, een zee van bloemen in het grasland en gezellige paadjes om een kleine wandeling te maken vlakbij het stadscentrum. Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in het Beislovenpark. Het oude schoolgebouw blijft er een doorn in het oog. De plannen om het vervallen schoolgebouw om te toveren tot een milieu-educatief centrum werden in 2018 goedgekeurd. De stad maakt daar in deze legislatuur zelfs 753.000 euro voor vrij. “Het schooltje wordt een laag-energiegebouw dat door twee geothermische warmtepompen wordt verwarmd. Op een deel van het dak komen zonnepanelen, een ander deel wordt ingericht als groendak. En we voorzien in waterrecuperatie", liet schepen Leen Goossens toen optekenen.

Polyvalent

Het centrum moet ook polyvalent zijn. “We kozen om het gebouw in te delen met verschuifbare wanden, waardoor met de indeling gespeeld kan worden. Naast de inkomhal, technische ruimte, sanitair blok en berging, bestaat de basisindeling van het gebouw uit een klaslokaal, labo, polyvalente ruimte en een keuken. Er wordt ook een buitenklas ingericht en een bijenkast geplaatst. Het is de bedoeling dat er milieuklassen plaatsvinden en tijdens de vakanties milieukampen. Ook de jeugddienst zal het gebouw mogen gebruiken, net als de scholen van binnen en buiten Zottegem. Maar ook kookworkshops, lezingen, tentoonstellingen en info-avonden georganiseerd door verenigingen of inwoners zijn mogelijk", zei Goossens twee jaar geleden.

Renovatiekost

Het was de bedoeling om het milieu-educatief centrum in 2020 klaar te hebben maar een te hoge kostprijs gooit opnieuw roet in het eten. “We werken al enkele jaren aan een renovatiedossier voor het oude schoolgebouw, maar voor de tweede keer op rij blijkt de renovatiekost een stuk hoger te liggen dan verwacht. We bekijken nu samen met de architecten en SOLVA wat we kunnen ondernemen om de kost te verlagen. We zullen ons eisenpakket wat moeten bijschaven. Het verkleinen van de oppervlakte is een mogelijkheid, net als het idee om er een volledig ‘passief huis’ van te maken. Al blijft de ambitie om er een (bijna) energieneutraal gebouw van te maken", zegt schepen Goossens vandaag.

Multifunctioneel

Het voormalige schoolgebouw moet het Beislovenpark extra cachet geven én het moet multifunctioneel zijn. “Scholen, buurtwerking en jeugddienst moeten er in terecht kunnen en uiteraard moet het gebouw een educatieve functie blijven behouden als natuur- en milieu-educatief centrum. Maar niet tegen elke prijs", besluit de schepen.