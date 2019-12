Regionaal elektrisch autodelen vanaf voorjaar 2020 in Vlaamse Ardennen Frank Eeckhout

17 december 2019

17u21 0 Zottegem Op minstens drie locaties in de Vlaamse Ardennen worden vanaf volgend jaar elektrische deelwagens gelanceerd. Zottegem, Lierde en Maarkedal gaan hiervoor samen met de streekontwikkelingsintercommunale in zee met het autodeelsysteem Valckenier Share dat een laagdrempelig aanbod voor de regio heeft uitgewerkt.

Intercommunales SOLVA en DDS sluiten samen een raamovereenkomst om elektrisch autodelen te stimuleren. Alle gemeenten uit de vervoerregio Vlaamse Ardennen kunnen zo eenvoudig aan de slag met autodelen op hun grondgebied. De vervoerregio’s werken volop aan de uitbouw van een aanbod vervoer op maat dat een aanvulling zal vormen op het toekomstig trein- en busnetwerk. Vormen van gedeelde mobiliteit bieden kansen voor verplaatsingen op locaties en/of momenten waarop het regulier openbaar vervoer geen antwoord biedt.

Overschakelen

“Het autodeelsysteem Valckenier Share wordt in de loop van 2020 alvast in Lierde, Maarkedal en Zottegem gelanceerd. Ook andere steden en gemeenten kunnen nog aansluiten. De genoemde gemeenten kunnen hiervoor rekenen op ondersteuning van Vlaanderen . Er wordt bewust gekozen om enkel met elektrische voertuigen te werken. Concreet zullen de nieuwe Renault Zoe en de elektrische versie van de Renault Kangoo als deelwagen in het straatbeeld verschijnen. De deelwagens krijgen een gereserveerde parkeerplaats aan een elektrische laadpaal en worden op strategische locaties in de regio geplaatst. Sommige van deze standplaatsen zullen op termijn uitgebouwd worden tot volwaardige mobipunten waar gebruikers vlot kunnen schakelen tussen de verschillende vervoersmiddelen", kondigt Ewout Depauw van Solva aan.

Om gebruik te kunnen maken van de elektrische deelwagens is het nodig om zich te registeren bij het deelsysteem waarbij een geldig rijbewijs moet worden voorgelegd. Er zijn geen instapkosten of abonnementskosten verbonden aan het systeem. Als gebruiker betaal je enkel voor het effectief gebruik van de deelwagens. In het voorjaar van 2020 start, samen met de uitrol van de deelwagens, een campagne om de voordelen van autodelen in de verf te zetten.