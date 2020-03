Regionaal autodelen: twee elektrische deelwagens naar Zottegem Frank Eeckhout

06 maart 2020

13u53 3 Zottegem Zottegem start in mei met autodelen. “Staat jouw (tweede) wagen eigenlijk het grootste deel van de tijd stil op de oprit? Dan is autodelen vast goedkoper en gemakkelijker voor jou. In het kader van de klimaatambities van de gemeente wordt bovendien bewust gekozen om enkel met elektrische voertuigen te werken", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Concreet zullen de nieuwe Renault Zoe en de elektrische versie van de Renault Kangoo als deelwagen in het straatbeeld verschijnen via het deelplatform van Valckenier Share. De deelwagens krijgen een gereserveerde parkeerplaats aan een elektrische laadpaal. De Renault Zoe zal te vinden zijn aan de parking aan de bibliotheek van Zottegem (Désiré Van Den Bosschestraat), terwijl de Renault Kangoo onderdak vindt op Parking Molenstraat aan het A.C. Sanitary.

Ook in de omliggende gemeenten komen via intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA elektrische deelwagens die via hetzelfde platform te reserveren zullen zijn. “Om gebruik te kunnen maken van de elektrische deelwagens moet je je registreren bij het deelsysteem waarbij je een geldig rijbewijs moet voorleggen. Er zijn geen instapkosten of abonnementskosten verbonden aan het systeem. Als gebruiker betaal je enkel voor het effectief gebruik van de deelwagens door een uurprijs (€ 4/uur voor de Renault Zoe) en een kilometerprijs (€ 0,20/gereden kilometer). Je kan de auto weken vooraf reserveren of op het moment dat je die nodig hebt", verduidelijkt schepen Leen Goossens.

Op 19 mei organiseert stad Zottegem een gratis infosessie voor geïnteresseerde burgers. “Je kan er vrijblijvend komen luisteren naar hoe het deelsysteem werkt én een gratis proefritje maken met een elektrische auto. Deze infosessie vindt plaats in het A.C. Sanitary van 19 tot 21 uur. Vooraf inschrijven kan door een mailtje te sturen naar mobiliteit@zottegem.be of te bellen naar 09/364.64.94", voegt schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA) daar nog aan toe.