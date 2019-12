Ravottersbos definitief gered van kapping Frank Eeckhout

18 december 2019

11u19 0 Zottegem Het zogenaamde ‘Ravottersbos’ in Zottegem is definitief gered van kapping. “ Via een aankoopsubsidie vanuit de Vlaamse overheid aan Natuurpunt, eigen inbreng van Natuurpunt en eigen financiering van de plaatselijke vrijwilligers wordt het bos aangekocht door Natuurpunt", laat Vlaams minister Zuhal Demir weten.

Op 22 november trok minister Demir een afgeleverde kapmachtiging in, waardoor de kapping van het 1,77 ha Europees te beschermen beukenbos niet kon doorgaan. De machtiging hield onvoldoende rekening met de mogelijke schadelijke gevolgen voor de natuur in deze Speciale Beschermingszone. Toch liet de machtiging een kapping van al deze beukenbomen toe, zonder dat nagegaan werd wat het effect is op realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Het bleef intussen wachten op een definitieve oplossing.

Goede wil

“Met goede wil en samenwerking op het terrein is veel mogelijk. Ook de bescherming van waardevolle bossen”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Ik dank de plaatselijke vrijwilligers voor hun inspanningen en uiteraard ook Natuurpunt om geruggesteund door Vlaanderen het toekomstige beheer van het Ravottersbos op zich te nemen.” Ook Natuurpunt Zwalmvallei reageert verheugd. “Voor de stad Zottegem en de omwonenden is dit bos belangrijk gebleken. We hopen dan ook dat we in de toekomst ten volle op de steun van het stadsbestuur kunnen rekenen”, zegt Jan Francois van Natuurpunt Zwalmvallei.

Regels en verplichtingen

Ook het stadsbestuur van Zottegem had een bod uitgebracht van 65.000 euro om het bos te kopen, maar dat bleek ruim onvoldoende om de eigenaar te overtuigen. “Het bedrag werd bepaald op basis van de ecologische waarde van de bomen en de waarde van de grond. Dat bleek ruim onvoldoende om de eigenaar te overtuigen. Doordat we als overheidsinstelling gebonden zijn aan allerlei regels en verplichtingen, kunnen we van de geschatte waarde niet zo maar afwijken. Een hoger bod uitbrengen was dus helaas geen optie. Dat het bos nu door Natuurpunt aangekocht wordt, is een goeie zaak voor de buurt, school en occasionele wandelaars. De publieke toegankelijkheid is op die manier voor lange tijd verzekerd. Binnenkort zit ik met de plaatselijke afdeling van Natuurpunt rond de tafel om hierover verdere afspraken te maken. Ik laat ook nagaan of we via een subsidie aan Natuurpunt toch nog ons steentje kunnen bijdragen aan de aankoop", laat schepen van Leefmilieu Leen Goossens weten.