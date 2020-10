Rap op Stap Zottegem opent de deuren in lokaal dienstencentrum Egmont Frank Eeckhout

09u06 1 Zottegem In het bijzijn van gedeputeerde Leentje Grillaert, burgemeester Jenne De Potter en schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan werd in Zottegem het vernieuwde kantoor van Rap op Stap geopend. “Hier kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden door mensen met een beperkt budget", zegt Peter Vansintjan.

Rap Op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor dat vertrekt vanuit het principe dat iedereen vakantie verdient. Het kantoor richt zich op mensen die met weinig moeten rondkomen of met een beperking door het leven gaan. “Rap op Stap is een initiatief van Toerisme Vlaanderen en richt zich naar mensen met een beperkt budget”, vertelt schepen Peter Vansintjan (CD&V).

Deze mensen kunnen van een korting genieten om op vakantie of uitstap te gaan Schepen Peter Vansintjan

“Veel mensen zijn niet aangesloten bij een sociale organisatie en de stap zetten naar zo een organisatie is soms te groot. Verschillende drempels - financiële, psychologisch en praktische – verhinderen om een leuke vrijetijdsbesteding te vinden. Rap op Stap is er voor mensen met een laag inkomen, een kleine uitkering, een verhoogde tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling. Zij kunnen van een korting genieten om op vakantie of uitstap te gaan.”

Beperkt budget

Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stap-kantoor. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. “Van trein tot verblijf, wij helpen Zottegemnaren met een beperkt budget op weg,” vervolgt Vansintjan. “In ons Rap op Stap-kantoor kunnen we daarvoor beroep doen op vrijwilligers en op de medewerkers van het lokaal dienstencentrum en sociaal huis.”

Groot succes

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een paar jaar geleden beslist om zowel personeel als financiële middelen, jaarlijks 50 000 euro, ter beschikking te stellen voor de uitbouw van een netwerk van Rap op Stap-kantoren in onze provincie. “De uitrol van het Rap op Stap-verhaal in Oost-Vlaanderen is een groot succes. In vier jaar tijd is zowel het aantal kantoren als het aantal personen die een leuke uitstap of vakantie hebben gehad, fors toegenomen: van 3 naar 50 kantoren in 30 gemeenten en steden, en van 800 personen die een uitstap boekten naar meer dan 14.000. Dit succes is er mede gekomen dankzij de vruchtbare samenwerking met ‘Iedereen verdient vakantie’, een steunpunt van Toerisme Vlaanderen", vult gedeputeerde Leentje Grillaert aan.

Ben je woonachtig in Zottegem, dan kan je elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur terecht in het Rap op Stap-kantoor Zottegem in lokaal dienstencentrum Egmont. Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 09/364.56.95 of via mail naar rapopstap@ocmw.zottegem.be.