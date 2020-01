Randactiviteiten aanvragen tijdens de Ronde moet voor 21 februari Frank Eeckhout

23 januari 2020

11u23 0 Zottegem Burgers en verenigingen of bedrijven, die tijdens de Ronde van Vlaanderen een randactiviteit willen organiseren in Zottegem, moeten dat voor 21 februari aanvragen bij de stad.

Voor het vierde jaar op rij doorkruisen de Ronde van Vlaanderen voor heren, dames en junioren de Egmontstad als ‘Dorp van de Ronde’. Het stadsbestuur bereidt zich met een reeks festiviteiten op een volksfeest voor en ook inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen net zoals vorig jaar activiteiten langs het parcours op het getouw zetten. “De Ronde van Vlaanderen brengt ieder jaar een massa volk op de been, ook in Zottegem,” zegt burgemeester Jenne De Potter. “Met iconische kasseistroken als de Paddestraat en de Lippenhovestraat in het parcours neemt onze stad een belangrijke plaats, letterlijk en figuurlijk als poort naar de strijd in de Vlaamse Ardennen. We willen er samen een groot feest van maken en zijn ervan overtuigd dat ook heel wat Zottegemnaren van de gelegenheid gebruik willen maken om langsheen het parcours een randactiviteit te organiseren. Maar om alles in goede banen te leiden en de veiligheid tijdens de festiviteiten te garanderen is er wel een meldings- en vergunningsplicht voor deze activiteiten nodig,” benadrukt de burgemeester.

Zo moeten volgens de diensten van de gouverneur van Oost-Vlaanderen alle activiteiten die in het kader van de Ronde op private eigendom doorgaan en voor iedereen vrij toegankelijk zijn, hetzij gratis, hetzij tegen betaling, bij de stad gemeld worden voor 21 februari. Voor activiteiten die doorgaan op openbare weg of openbaar domein moet daarenboven voor 21 februari een vergunning aangevraagd worden. De aanvraag of melding kan per mail naar secretariaat@zottegem.be of schriftelijk gericht aan Stad Zottegem, Secretariaat Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem.

Burgemeester De Potter geeft ook nog wat meer duiding bij het parcours. “Het peloton zal Zottegem binnenrijden langs de Leenstraat, door Grotenberge rijden langs de Grotstraat en de Grotenbergestraat en Zottegem centrum doorkruisen langs de Broeder Mareslaan, Godveerdegemstraat en verder langs Stationsplein en Stationsstraat langs het Ronde Dorp op de Markt, naar de Heldenlaan. Nadien buigt het parcours af op de Elenestraat om naar Velzeke te rijden via de Lippenseweg, de Lippenhovestraat, de Beugelstraat, het Romeins Plein. Tot slot doen de renners de Paddestraat, slaan ze af in de Ruddershovestraat en rijden ze via de Provinciebaan Zottegem uit richting Zwalm.”