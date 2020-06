Radiozender M fm krijgt nieuwe livestudio’s Frank Eeckhout

11 juni 2020

10u34 0 Zottegem De livestudio van Radio M fm verhuisde van Ophasselt naar Zottegem. De populaire radiozender vestigt zich hierbij in het hart van haar zendgebied dat de volledige Vlaamse Ardennen, Denderstreek en Land van Rhode bestrijkt. “Later komt er ook nog een studio in de voormalige priorij van Hunnegem in Geraardsbergen”, kondigt radiomaker Guy De Clercq aan.

Sinds 2018 zendt Radio M fm uit op drie frequenties en bereikt zo een groot deel van de inwoners van Zottegem, Zwalm, Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Herzele, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. Met een marktaandeel van 12 procent komt dat neer op ongeveer 15.000 luisteraars per dag.

“De kracht van de regionale radio is de combinatie van een populair muziekformat waarmee een brede doelgroep bereikt wordt, en contante updates van regionaal nieuws. Elke werkdag van 12 tot 13 uur brengt Radio M fm regionaal nieuws uit de Vlaamse Ardennen, de Denderstreek en Het Land van Rhode. Verder zijn er dagelijks regionale nieuwsbulletins om 6, 7, 10, 11, 14 en 15 uur. Daarbovenop zijn er op zaterdag en zondag nog specifieke praatprogramma’s waarin de regionale actualiteit en regionaal sportnieuws centraal staat", vertelt Guy De Clercq.

De nieuwe radiostudio laat tevens toe om op regelmatige basis praatgasten te ontvangen Radiomaker Guy De Clercq

Praatgasten

Omdat de studio in Ophasselt niet meer voldeed aan de normen om vandaag de technische trends te kunnen volgen, verhuisde de studio naar het multifunctionele gebouw Kloosterstraat40 in Erwetegem waar alle moderne accommodatie voorhanden is. “De nieuwe radiostudio laat tevens toe om op regelmatige basis praatgasten te ontvangen. De nieuwe radiostudio is in Zottegem uiterst centraal gevestigd, in het midden van het grote zendgebied. Dit wil niet zeggen dat Radio M fm Geraardsbergen verlaat. Integendeel, de band met Geraardsbergen wordt strakker aangehaald, want in de toekomst opent Radio M fm een tweede livestudio in de voormalige priorij van Hunnegem. Dit is een logische keuze, want niet alleen is er het Museum en Archief van de Vlaamse Film gevestigd (ook Radio M fm zet meer en meer in op visuele boodschappen), maar ook de samenwerking tussen Radio M fm en Eclips TV, de tv-zender voor 55-plussers, wordt hierdoor nog versterkt. Tevens zal dit ook de samenwerking met heel wat verenigingen die al een onderkomen vonden in Hunnegem ten goede komen”, besluit De Clercq.