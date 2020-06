Radio M fm zamelt bijna 28.000 euro voor goede doelen in met Corona Top 100 Frank Eeckhout

03 juni 2020

16u57 0 Zottegem De Corona Top 100 van Radio M fm heeft maar liefst 27.288 euro voor de plaatselijke sociale doelen.

Acht uur lang presenteerde dj Daddy Cool, samen met Virginie, Guy, Rudy en de mensen van Rotary en Innerwheel vanuit de studio en op locatie via de mobiele ploeg, de top 100. Diverse acties die afgelopen weken plaatsvonden, werden nog eens in de schijnwerper geplaatst. De Corona Top 100 bracht 3.747 euro op via de stemming. Zaterdagochtend stond de teller van het ingezamelde bedrag op hulp2020.be op ongeveer 15.000 euro. De radio uitzending kon om 18 uur afgesloten worden met een totaalbedrag van 27.288 euro op de teller. Een fiere voorzitter Yves Petit mocht het bedrag kenbaar maken. Hiermee werd het vooropgezette doel bereikt, namelijk één euro per inwoner in Zottegem in te zamelen.