Proefopstelling aan Godveerdegemstraat blijft ook na opening spoorwegtunnel Frank Eeckhout

26 november 2019

Ook de na de opening van de spoorwegtunnel in de Erwetegemstraat in Zottegem blijft de proefopstelling ter hoogte van de Jasmijnstraat, Tweekerkenstraat en Godveerdegemstraat behouden. De spoorwegtunnel gaat open op vrijdag 29 november.

Tijdens de werken aan de spoorwegtunnel in Erwetegem werd, op advies van de lokale politie, een tijdelijke verkeerscirculatie ingevoerd in de Jasmijnstraat, Tweekerkenstraat en Godveerdegemstraat. Gezien de positieve effecten op de doorstroming in Godveerdegem heeft de stad beslist om deze tijdelijke situatie te verlengen na de opening van de nieuwe spoorwegtunnel.

“We stellen vast dat de tijdelijke verkeersinrichting positieve gevolgen heeft op de doorstroming van het verkeer. Maar we moeten tegelijkertijd de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers garanderen”, zegt schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA) “Daarom gaan we de situatie verder evalueren aan de hand van een proefopstelling na de opening van de spoorwegtunnel. Er zal bij deze evaluatie ook rekening gehouden worden met de bezorgdheden en suggesties van de buurtbewoners”, beklemtoont schepen De Smet.

Veiligheid zwakke weggebruiker

Deze proefopstelling maakt het ook mogelijk om, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, verkeerstellingen uit te voeren na de opening van de spoorwegtunnel. “De omleiding voor de werken aan de tunnel verloopt via Godveerdegem en geeft een extra verkeersstroom via de Tweekerkenstraat. Deze verkeersstroom zal afnemen na de opening van de tunnel. Tijdens de proefopstelling zullen er bovendien verschillende opties uitgewerkt worden om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren", vult burgemeester Jenne De Potter (CD&V) aan.

De proefopstelling in Godveerdegem start op 29 november en loopt tot en met 15 januari 2020.