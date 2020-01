Prinses Elien I regeert 11 dagen over carnavalsstad Zottegem Frank Eeckhout

10 januari 2020

11u08 0 Zottegem Met de sleuteloverhandiging heeft het Zottegemse Feestcomité de aftrap gegeven voor 11 dagen carnavalsgekte in Zottegem. Prinses Elien mag 11 dagen lang de scepter zwaaien over de stad.

Vrijdagavond neemt Prinses Elien I voor het eerst plaats op de prinsenwagen. Zij doet dat op de Koningenloop in Sint-Goriks-Oudenhove. Daar showen de carnavalisten een eerste keer hun kostuums en praalwagens. Toch is het vooral uitkijken naar zaterdagavond want dan trekt de stoet door Zottegem. De carnavalsverenigingen hebben een traditie hoog te houden want jaar na jaar pakken ze uit met prachtige kostuums en dito praalwagens. Op vrijdag 17 januari verplaatsen de carnavalisten zich naar Erwetegem en de dag nadien rijdt de laatste stoet uit in Sint-Maria-Oudenhove. De traditionele popverbranding vindt plaats op 19 januari. Op 20 januari geeft Prinses Elien I de sleutels terug aan het stadsbestuur.