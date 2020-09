Praatcafé over de impact van Corona op personen met dementie en hun mantelzorgers Frank Eeckhout

22 september 2020

09u48 0 Zottegem In het Lokaal Dienstencentrum op de Arthur Gevaertlaan in Zottegem vindt op dinsdag 13 oktober om 19 uur praatcafé plaats over de impact van Corona op personen met dementie en hun mantelzorgers.

Door de coronacrisis heeft het praatcafé dementie tot hiertoe alle activiteiten moeten annuleren. “Voor mantelzorgers is het ook een extra zware periode geweest. Ofwel kwam de zorg volledig op hun schouders terecht of mochten ze niet op bezoek in het WZC. Daarom zal een praatcafé hen deugd doen", verwacht de stuurgroep. Alle nodige maatregelen worden genomen om het praatcafé veilig te laten verlopen. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via mail naar pcdementie.zottegem@hotmail.com, in LDC Egmont of op het nummer 09/360.56.95. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht. Een praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Telkens wordt een ander onderwerp toegelicht door een ervaringsdeskundige. Het heeft de gemoedelijkheid van een gewoon café: muziek en een glas horen erbij.