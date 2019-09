Politie haalt schoenendievegge met dure smaak uit zwembad Frank Eeckhout

17u43 7 Zottegem Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft donderdagnamiddag een schoenendievegge met een dure smaak uit het zwembad aan de Bevegemse Vijvers gehaald.

Vorige week werd in het zwembad een duur paar vrouwenschoenen gestolen terwijl de vrouw aan het zwemmen was. De vrouw had haar schoenen achtergelaten in een rek voordat ze de kleedhokjes betrad. De diefstal werd vastgesteld door de bewakingscamera’s in het zwembad. Toen de dievegge zich donderdagnamiddag opnieuw naar het zwembad begaf, werd ze herkend door de kassierster. Die belde meteen de politie. Agenten plukten de vrouw even later uit het water en namen haar mee naar het commissariaat voor verhoor. Schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) was getuige van de interventie van de politie. “De aanwezigheid van camera’s heeft zijn nut bewezen. Ik geef ook een pluim aan onze sportdienst voor hun alert optreden en aan de politie voor de snelle tussenkomst. Dergelijke zaken kunnen niet door de beugel en verdienen een straf”, zegt de schepen.