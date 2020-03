Pic en Casso trekken boekenmaand in VBS Grotenberge op gang Frank Eeckhout

09 maart 2020

14u49 2 Zottegem In vrije basisschool Grotenberge hebben Pic en Casso de boekenmaand op gang getrokken. “Met een grappig toneeltje kondigden zij de start van de boekenmaand aan", zegt directeur Christ Meuleman.

De maand maart staat in het teken van boeken in VBS Grotenberge. Pic en Casso gaven het goede voorbeeld en gaven de aftrap van een kunstige maand in de school. “Deze maand worden alle kinderen, klein en groot, echte kunstenaars. Iedere klas ontdekt boeken over dit thema en maakt kunstwerken, om nadien onze eetzaal om te toveren in een museum.En de ouders? Die mogen binnenkort in onze kunsteetzaal smullen van lekker stoofvlees met frietjes", zegt directeur Christ Meuleman.