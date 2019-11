Pendelen we binnenkort voor één euro met de bus door de Vlaamse Ardennen? Frank Eeckhout

08 november 2019

13u08 0 Zottegem Pendelen we binnenkort voor één euro met de bus door de Vlaamse Ardennen? Dat zou zo maar eens kunnen want de ‘vervoersregio Vlaamse Ardennen’ krijgt van De Lijn 13 miljoen euro budget per jaar om het busvervoer in de regio te verbeteren. “Goedkopere tarieven en een beter aanbod moeten meer mensen overtuigen het openbaar vervoer te nemen", meent Zottegemse sp.a-gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge.

Vanaf 2020 worden gemeenten en steden ingedeeld in vervoersregio’s en krijgen ze inspraak over het openbaar vervoer op hun grondgebied. Samen met Ronse, Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Gavere, Oosterzele, Zwalm, Oudenaarde, Herzele, Brakel, Lierde en Geraardsbergen vormt Zottegem de vervoersregio Vlaamse Ardennen. “Hopelijk kunnen we het busaanbod in onze regio verbeteren en kunnen we waken over de betaalbaarheid ervan. Voor één euro van Ronse naar Oudenaarde of Zottegem? Daar moeten we werk van maken. Eind dit jaar moeten de regionale mobiliteitsplannen op tafel liggen, om dan eind volgend jaar uitgerold te worden. We vernemen echter dat er heel wat buslijnen dreigen te verdwijnen in de Vlaamse Ardennen, vooral in Zottegem. Het is dan ook uiterst belangrijk dat ons stadsbestuur dit overleg serieus neemt", waarschuwt Louie Van Rijsselberge.

Hoewel deze Vlaamse regering vooral wil besparen op De Lijn en aanstuurt op een privatisering moet Zottegem de kans grijpen om te wegen op het aanbod in onze regio. “Het stadsbestuur moet erop hameren dat inwoners van onze deelgemeenten de bus kunnen blijven nemen om naar hun werk, school, het centrum of het station te gaan. Verder moeten we ervoor zorgen dat hun busaanbod goed afgestemd blijft op het treinverkeer. Ons stadsbestuur moet ook het initiatief nemen om tarief van 1 euro in te voeren voor een rit door de Vlaamse Ardennen. Deze tarieven zijn al van toepassing in Zottegem, Geraardsbergen en Ronse maar in Oudenaarde betaal je vandaag nog steeds 3 euro voor een rit. Neem je nadien terug de bus naar huis, betaal je opnieuw 3 euro. Zo maak je het gebruik van het openbaar vervoer niet populair. De prijs zorgt immers voor een hoge drempel om de bus te nemen. Goedkopere tarieven en een beter aanbod zullen net meer mensen overtuigen het openbaar vervoer te nemen. Dat moet onze doelstelling zijn", vindt Van Rijsselberge.

Binnen elke vervoersregio moet een regioraad een regionaal mobiliteitsplan opstellen. Eind 2020 moet het hele verhaal van de vervoersregio’s rond zijn en eind dit jaar moeten de mobiliteitsplannen op tafel liggen. “Maar de gemeentebesturen zijn daar helemaal niet mee bezig. En dat is een gemiste kans. De bestuurlijke vervoerregioraad kwam in onze regio één keer samen, in mei dit jaar. Hoog tijd dat de gemeenten aan het echte werk beginnen. Dit is te belangrijk om te laten liggen. En laat ook de reizigers zelf hun zegje doen. Want zij moeten er tenslotte voor zorgen dat dit een succesverhaal wordt", besluit het gemeenteraadslid.