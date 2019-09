Paulus de Boskabouter wint derde gruute Zottegem Kwies Frank Eeckhout

25 september 2019

12u11 0 Zottegem Paulus de Boskabouter heeft de derde gruute Zottegem Kwies van Cultuurwerking Sotteghem gewonnen.

Maar liefst 25 ploegen zakten af naar het OC Strijpen, om hun kans te wagen. De cultuurwerkers vuurden vragenreeks na vragenreeks op hen af. Als originele schiftingsvraag werd een stripverhaaltje voorgelegd, waarin verteld werd hoe Cultuurwerksters Cynthia Van Den Steen en Martine Van Herzeele van het ene Egmontstandbeeld, aan het kasteel, naar het andere op de markt keuvelen, en daarbij tal van culinaire stops inlassen. De quizploegen moesten dan opgeven hoe lang het tweetal over de afstand gedaan had. Stefaan De Ganck, Peter Van Hecke, Pieter Willems en Dirk Coolens, samen Paulus de Boskabouter, wonnen een hotelcheque voor een overnachting in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.