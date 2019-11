Pasar combineert bezoek aan kerstmarkt Aken met cultuur Frank Eeckhout

21 november 2019

15u27 1 Zottegem Pasar Zottegem combineert op zaterdag 7 december een bezoek aan de kerstmarkt in Aken met een vleugje cultuur.

“In de voormiddag maken we een wandeling met gids in het historisch centrum van Aken. ‘s Middags eten we lunch in restaurant Apfelbaum Hexenhof en in de namiddag kan de kerstmarkt bezocht worden. We vertrekken om 7.30 uur aan de Bevegemse Vijvers en zijn rond 20.30 uur terug in Zottegem. Op de bus voorzien we koffiekoeken als ontbijt”, zegt Marc Henau. Inschrijven kan via mail naar marc.henau@skynet.be en kost 55 euro voor leden en 60 euro voor niet-leden. De lunch is in de prijs inbegrepen.