Parkeren in centrum wordt 10 cent per uur duurder, parkeerboetes 3 euro duurder Frank Eeckhout

24 februari 2020

14u35 1 Zottegem Een uurtje je wagen parkeren in het centrum van Zottegem wordt op zaterdag 29 februari 10 cent duurder. Ook de parkeerboetes gaan de hoogte in. “Met de wijzigingen van het parkeerreglement hopen we de parkeerdruk te verminderen en een vlottere circulatie te realiseren", zegt schepen van mobiliteit Evert De Smet (N-VA).

Op 29 februari worden de parkeertarieven en het retributiereglement in Zottegem aangepast. “Om de parkeerdruk in Zottegem onder controle te houden, werd besloten parkeren iets duurder te maken. In elke betalende zone zal vanaf 29 februari het tarief met 10 eurocent per uur verhogen. Zo betaal je maximaal 0,70 euro per uur. Afhankelijk van de zone waar je geparkeerd staat, kan je 2, 3 of 4 uur parkeren. Op zon -en feestdagen kan je nog steeds gratis parkeren. Deze prijsverhoging geldt in alle straten waar betalend parkeren van toepassing is", zegt schepen Evert De Smet.

Met de nieuwe parkeertarieven en -boetes zitten we nog steeds lager dan de ons omringende steden Schepen van mobiliteit Evert De Smet (N-VA)

Ook het retributiereglement wordt aangepast. “Als je niet geldig parkeert, betaal je 18 euro in plaats van 15 euro, zowel in de betalende als in de blauwe zone. Met de wijzigingen van het parkeerreglement hopen de stad Zottegem en concessionaris Streeteo de parkeerdruk te verminderen en een vlottere circulatie te realiseren. En met de parkeertarieven en -boetes zitten we nog steeds lager dan de ons omringende steden", stelt schepen De Smet.

Alles duurder

Oppositiepartijen sp.a, Open Vld en Groen zijn echter niet te spreken over de prijsverhogingen en verwijten het stadsbestuur een gebrek aan visie. “Na de prijsverhogingen voor sportzalen, ontmoetingszalen en het zwembad, verhoogt dit stadsbestuur nu ook de parkeertarieven en parkeerboetes. Alles wordt duurder in Zottegen voor de inwoners, maar wat staat daar eigenlijk tegenover", vraagt Louie Van Rijsselberge zich af.

Ons centrum lijdt onder de concurrentie van baanwinkels waar je gratis kan parkeren. We zouden de gratis parkeertijd net moeten uitbreiden in plaats van de tarieven te verhogen Lode Bruneel (Open Vld)

Volgens Open Vld slaat het stadsbestuur met deze prijsverhoging de bal helemaal mis. “Ons centrum lijdt niet onder de parkeerdruk. Ons centrum lijdt onder de concurrentie van baanwinkels waar je gratis kan parkeren. We zouden de gratis parkeertijd net moeten uitbreiden in plaats van de tarieven te verhogen. Wij willen winkelen in ons centrum aantrekkelijker maken. Met dit voorstel bereik je net het tegenovergestelde”, meent Lode Bruneel.

Ook Groen vindt de tariefverhoging geen goed idee. “Het ontbreekt ons stadsbestuur aan een degelijke visie omtrent mobiliteit. De tarieven verhogen nog voor de nieuwe parking klaar is, is daar een mooi voorbeeld van. Dergelijke ingrepen werken ook contraproductief voor het welvaren van de plaatselijke middenstand. Ons stadsbestuur doet maar, ondoordacht, haar gedacht", reageert Heidi Schuddinck.