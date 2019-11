Park en kasteel van Breivelde worden toegankelijker Frank Eeckhout

13 november 2019

16u13 0 Zottegem Het park en het kasteel van Breivelde worden toegankelijker gemaakt. “De hobbelige kasseien zijn allerminst gebruiksvriendelijk, maar zijn beschermd erfgoed. Daarom gaan we een nieuw pad aanleggen dat doorgetrokken wordt tot aan het kasteel", kondigt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) aan.

Het stadsbestuur van Zottegem investeert in de toegankelijkheid van het domein van het kasteel van Breivelde. “De toegangsweg naar het park en het kasteel aan de kant van Grotenberge is aangelegd in kasseien. Die liggen er heel slecht bij, zowel voor mensen die slecht te been zijn als voor rolstoelgebruikers en voor kinderwagens. Nochtans wordt deze ingang veel gebruikt door mensen die het park willen bezoeken of die iets willen eten of drinken in het kasteel van Breivelde. Om het domein en het kasteel toegankelijker te maken voor minder mobiele mensen, investeren we in een aparte toegangsweg. De kasseien zijn immers beschermd en moet dus worden behouden. Het nieuwe pad zal in een vlakke verharding worden aangelegd en wordt doorgetrokken tot aan het kasteel. Ook de raad voor personen met een handicap was hiervoor in een recent advies terecht vragende partij.

Grote verbetering

Het nieuwe pad zal een grote verbetering betekenen voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen of voor mensen die minder vlot over kasseien kunnen wandelen. Daarnaast zullen de twee parkeerplaatsen dichtst bij de ingang voorbehouden worden voor personen met een handicap", zegt burgemeester Jenne De Potter.

Daar blijft het niet bij, want de stad gaat de inkomzone in zijn geheel op een duurzame wijze opwaarderen. “Meer en meer fietsers brengen een bezoekje aan het domein. We maken van de gelegenheid gebruik om naast de ingang een fietsenstalling in te richten. De fietsenstalling zal uit duurzame houtsoorten (Robinia-hout) bestaan, zodat die perfect past in de groene omgeving. De elektriciteitscabine krijgt een groendak, de muren worden zwart geschilderd en aan de straatkant komt er een reclamebord verwijzend naar het restaurant. Tenslotte worden ook nog enkele zitbanken aan de inkom geplaatst om het wat gezelliger te maken", vult schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) aan.

Dankbaar

De uitbater van het kasteel van Breivelde, Christophe Gangl, reageert opgetogen. “Het is bijzonder fijn vast te stellen dat het stadsbestuur meedenkt met onze uitbating en investeert in de toegankelijkheid. Uiteraard zijn wij tevreden dat aan de wensen van onze klanten tegemoet gekomen wordt. Wij kunnen daar alleen maar dankbaar over zijn.” De aanpassingswerken worden geraamd op 105.318,14 euro.