Pannenkoekenverkoop brengt 2.000 euro voor kinderen van Rususa Frank Eeckhout

22 mei 2019

19u26 0 Zottegem De pannenkoekenverkoop, die Landelijke Gilde en KVLV Godveerdegem organiseerden ter gelegenheid van Lichtmis, heeft 2.000 euro opgeleverd voor de kinderen van Rususa.

Kinderen van Rususa is een project in Rwanda gesteund door Frieda Onraedt, die in Godveerdegem woont en lid is van Landelijke Gilde Godveerdegem en KVLV Godveerdegem. De opbrengst van deze pannenkoekenverkoop gaat integraal naar het project in Rwanda. Frieda zal er in overleg met de plaatselijke gemeenschap zonnepanelen mee aankopen om de plaatselijke studenten in staat te stellen om ook ’s avonds te studeren.