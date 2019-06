Paardenommegang houdt zondag eeuwenoude traditie in ere Frank Eeckhout

26 juni 2019

13u45 2 Zottegem In de Zottegemse deelgemeente Leeuwergem vindt op zondag 30 juni de eeuwenoude Sint-Pieters Paardenommegang plaats.

De optocht start om 10 uur op het Sint-Egiliusplein ter hoogte van de Sint-Amanduskerk in Leeuwergem en trekt langs een parcours van 8 kilometer. Ruiters en menners kunnen gratis deelnemen en elke deelnemer krijgt één drank- en één eetbon. Per paard is er ook een ruitersportgeschenk voorzien.