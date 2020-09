Oververhitte motor van afzuiginstallatie veroorzaakt brandje in houtbedrijf Frank Eeckhout

18 september 2020

15u10 0 Zottegem Een oververhitte motor heeft voor een brandje gezorgd in een afzuiginstallatie bij houtbedrijf VC Wood in de Industrielaan in Grotenberge. “Het vuur was snel onder controle, niemand raakte gewond en de schade valt mee", laat burgemeester Jenne De Potter weten.

Het was alle hens aan dek bij de hulpdiensten toen ze vanmiddag omstreeks 14.15 uur melding kregen van een industriebrand bij houtbedijf VC Wood. “Onze brandweer rukte massaal uit. Bij aankomst bleek het om een brand te gaan in de afzuiginstallatie buiten het bedrijf. Omdat de interne procedure dat voorschrijft, hadden ook alle werknemers het bedrijf verlaten. Het vuurt was snel onder controle maar het wordt nog nog een hele klus voor onze pompiers om alle containers met houtschilfers te controleren. Dat doen ze om uit te sluiten dat er in die containers gensters liggen ter smeulen", zegt Jenne De Potter. Tijdens de interventie regelde een patrouille van de politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem het verkeer.