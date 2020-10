Overtreders van coronamaatregelen riskeren boetes en celstraffen LDO

05 oktober 2020

15u31 1 Zottegem De rechter in Oudenaarde heeft tijdens een speciale themazitting een twintigtal zaken behandeld rond de coronamaatregelen. De overtreders, die allemaal betrapt zijn op meer dan één inbreuk, riskeren gevangenisstraffen van één tot drie maanden en boetes van 400 tot 1.600 euro.

Niet iedereen heeft het tijdens de lockdown even nauw genomen met de regeltjes. Een twintigtal beklaagden heeft zich maandag in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het niet-naleven van het samenscholingsverbod en het verplaatsingsverbod. Ze werden allemaal meer dan één keer betrapt door de politie, maar de helft kwam niet opdagen tijdens de zitting.

Eigen café

Twee beklaagden uit Schendelbeke in Geraardsbergen hebben tijdens de lockdown een café gemaakt van hun privéwoning. Zowel op 5 mei als op 9 mei stelde de politie vast dat er verschillende ‘klanten’ aanwezig waren in het huis. Er stonden tafels en stoelen opgesteld, er waren meerdere bakken bier aanwezig en er was een koelcel geïnstalleerd. Het duo riskeert een celstraf van één maand en een boete van 1.200 euro. De advocaat van de twee beklaagden vraagt aan de rechter om geen celstraf op te leggen. “Het had niet mogen gebeuren, maar een celstraf is wel verregaand. Door alle heisa zijn mijn cliënten nu al het zwarte schaap van het dorp”, verduidelijkt meester De Backer.

Een jongeman uit Zottegem riskeert dan weer een celstraf van drie maanden en een boete van 1.600 euro. “De beklaagde werd talloze keren geverbaliseerd wegens het overtreden van het samenscholingsverbod en het verplaatsingsverbod. Ronduit hallucinant”, vertelt de procureur. De man in kwestie geeft aan dat hij de coronaregels niet goed kende. Zijn advocaat wijst op laksheid en een drugsproblematiek als onderliggende oorzaak.