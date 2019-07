Oude spoorwegbrug in Erwetegemstraat wordt fietstunnel: stap dichter bij fietssnelweg tussen Brakel en Zottegem Frank Eeckhout

15 juli 2019

12u00 10 Zottegem De oude spoorwegbrug in de Erwetegemstraat in Zottegem wordt dan toch niet helemaal dichtgemaakt. “Er komt een fietstunnel onder die spoorwegbrug. Het schepencollege heeft de gunning voor de werken goedgekeurd", laat schepen Matthias Diependaele (N-VA) enthousiast weten.

De werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat gingen op maandag 4 maart van start. De brug brokkelt al enkele jaren af en Infrabel plaatste al netten om de vallende brokstukken op te vangen. Maar dat was niet het enige probleem, want ook de zijkanten van de brug vertoonden steeds meer barsten. Er moest een nieuwe spoorwegbrug komen. Die werd ter plaatse gemaakt op het stukje grond net voor de tunnel, aan de kant van de Meerlaan. Ze werd vorige maand rechts van de bestaande tunnel in de berm geschoven. Het was de bedoeling dat de oude brug zou opgevuld worden met grond, maar door tussenkomst van het Zottegemse stadsbestuur worden die plannen nu gewijzigd.

Infrabel plaatst een koker onder de oude spoorwegbrug. Zo kunnen fietsers de onderdoorgang als tunnel gebruiken Schepen Matthias Diependaele

“In het weekend van 15 en 16 juni bereikten de werken aan de nieuwe tunnel voor wegverkeer onder de spoorlijn Melle-Geraardsbergen een hoogtepunt. De nieuwe, bredere spoorwegbrug werd op haar definitieve plaats gereden naast de oude spoorwegbrug. Infrabel had de intentie om de oude spoorwegbrug, waar hier en daar al stenen begonnen af te brokkelen, daarna volledig te dichten voor de veiligheid. Het stadsbestuur overtuigde Infrabel om een koker te plaatsen en de ruimte daar rond veilig te dichten. Zo kunnen fietsers de onderdoorgang nog als tunnel gebruiken. Een duidelijk signaal dat het bestuur verder werk wil maken van de fietsinfrastructuur in onze stad. Willemen Infra, de hoofdaannemer van de werken aan de nieuwe spoorwegbrug, zal ook deze werken op zich nemen met dezelfde uitvoeringsdeadline van 8 november", zegt schepen van openbare werken en mobiliteit Matthias Diependaele.

Mijnwerkerspad

De fietstunnel is vooral ook belangrijk voor de aanleg van de provinciale fietssnelweg tussen Oudenaarde en Zottegem via Zwalm (F419). “Het is mijn grote droom om dan snel werk te maken van de aansluiting op het Mijnwerkerspad. Dan zou het heel eenvoudig worden om zelfs vanuit Brakel naar het station en het centrum van Zottegem te fietsen, langs het mooiste fietspad van de Vlaamse Ardennen. En nog wel zonder al te veel hellingen. Daarom dringen we er bij de provincie Oost-Vlaanderen op aan om sneller werk te maken van de fietssnelweg”, benadrukt schepen Diependaele.