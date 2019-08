Oude parkeermeters verdwijnen begin oktober uit straatbeeld Frank Eeckhout

27 augustus 2019

De oude parkeermeters verdwijnen begin oktober uit het Zottegemse straatbeeld. De parkeermeters zijn al sinds eind april vervangen door nieuwe.

Sinds eind april staan in het centrum van Zottegem nieuwe parkeermeters. Het nieuwe systeem kenmerkt zich vooral doordat er niet meer gewerkt wordt met het klassieke parkeerticket dat achter de voorruit moet worden gelegd. Op de nieuwe automaten moet de nummerplaat worden ingegeven. Daarenboven kan men nu ook in Zottegem aan de automaten betalen met een bankkaart. Al blijft het ook mogelijk om met munten, per sms of door middel van een applicatie op de smartphone parkeergeld te betalen. De oude parkeerautomaten staan er ook nog steeds. Wel met een zwarte plastic zak over en met een mededeling die parkeerders naar de nieuwe automaten verwijst. “Begin oktober gaat het parkeerbedrijf die oude parkeerautomaten wegnemen", laat de stad weten.