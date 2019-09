Oud-leerlingenbond Amarant houdt klasreünie in PTI Frank Eeckhout

11 september 2019

Zottegem Oud-leerlingenbond Amarant van het Provinciaal Technisch Instituut houdt op zaterdag 5 oktober een klasreünie.

Alle oud-leerlingen die 5, 10, 15, 20 jaar of een veelvoud van 5 afgestudeerd zijn komen samen in het Amarant paviljoen. De deelnemende klassen kan je vinden op de website www.olb-amarant.be. Ook inschrijven is hier mogelijk. Dit jaar ontvangen we graag onze nieuwe directeur Bart Lammens. Hij was vele jaren leerkracht elektronica aan het PTI en nam op 1 september te taak over van Marleen Verdonck. Ook de functie van TAC is nu overgenomen door oud-leerling Koen Van Wymersch. Hij was eveneens actief als leerkracht mechanica-elektriciteit aan onze school en neemt de taak over van dhr. Verstricht.