Organisator Rock Zottegem klapt uit de biecht: “Alanis Morissette nam al het speelgoed van mijn kinderen mee” Lieke D'hondt

03 juli 2019

17u23 0 Zottegem Rock Zottegem is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid van een kleinschalig muziekfestival voor de jeugd op de Markt van Zottegem naar een groot festival voor een ruim publiek aan de Bevegemse Vijvers. Grote en kleine artiesten passeerden de revue, elk met hun eigen wensen en fratsen. “Het speelgoed van mijn kinderen werd meegenomen door Alanis Morissette.”

De voorbereidingen voor de jongste editie van Rock Zottegem zijn volop aan de gang op het festivalterrein aan de Bevegemse Vijvers. De grote feesttent is ondertussen al opgetrokken, de hekken staan stilaan op hun plaats en de bars worden opgebouwd. Voor het 25ste jaar op rij hebben de organisatoren heel wat bekende namen weten te strikken. Limp Bizkit, Live, Arsenal, Flogging Molly, maar ook Gers Pardoel, Regi, Boef en Mooneye staan dit weekend op het podium. “We hadden nooit gedacht dat Rock Zottegem na 25 jaar nog zou bestaan”, zegt organisator Kurt De Loor. “Het is allemaal begonnen met een zot idee van enkele jong-socialisten die een festival voor de jeugd wilden organiseren. We zijn eraan begonnen met Marktrock Zottegem op de Markt, maar na twee edities zijn we al verhuisd. Rock Zottegem is blijven groeien en nu is het een uit de hand gelopen hobby voor iedereen die er iets mee te maken heeft.”

Verstoppertje

Het festival deed veel vriendschappen en romances ontstaan tussen de medewerkers, maar ook de artiesten die er hebben opgetreden hebben voor tientallen leuke, sappige en vreemde anekdotes gezorgd. “Niet alle anekdotes zijn voor publicatie vatbaar, maar we hebben zeker heel wat meegemaakt”, vertellen Kurt De Loor en Dagmar Beernaert. “Zo vroeg Alanis Morissette om backstage een kinderkamer in te richten voor haar vijfjarige zoon. We hadden echt ons best gedaan en speelgoed van mijn kinderen Maan en Merlijn in de kamer gelegd. Alles ging goed, tot we na het optreden de crew van Alanis Morissette zakken vol speelgoed zagen wegdragen naar de tourbus. De artieste dacht dat het cadeautjes waren en wij durfden haar niet tegen te houden. Mijn kinderen waren iets minder blij”, geeft Kurt toe.

Grace Jones vond het hier zo plezant dat ze na haar optreden niet meer naar huis wilde. Ze heeft een half uur lang verstoppertje gespeeld met haar management, terwijl wij de boel aan het opruimen waren Organisator Kurt De Loor

Naast misverstanden vallen er soms ook gewonden. Zo dook Iggy Pop van het podium, met een kapotte wenkbrauw en een ziekenhuisbezoek als gevolg. Andere artiesten zetten dan weer graag de boel op stelten naast het podium. “Grace Jones vond het hier zo plezant dat ze na haar optreden niet meer naar huis wilde”, herinnert Dagmar zich nog. “Ze heeft een half uur lang verstoppertje gespeeld met haar management terwijl wij de boel aan het opruimen waren.”

Speciale verzoekjes

Artiesten die op tournee zijn, hebben ook speciale noden. “Zo kan het gebeuren dat we extra boxershorts en witte kousen moeten voorzien. Of we moeten de was doen voor iedereen op de bus. Dat moet met de nodige zorg gebeuren, want we hebben ooit de fout gemaakt alle was door elkaar te halen”, lacht Kurt. “Er zijn ook altijd artiesten die speciale verzoeken hebben op vlak van de catering. Tegenwoordig moeten we niet alleen vegetarisch eten voorzien, maar ook veganistisch en paleo”, weet Dagmar.

Met al deze verhalen op zak, zijn de organisatoren van Rock Zottegem klaar voor een nieuwe editie nu vrijdag en zaterdag. Eén ding is zeker: met 25 jaar ervaring vinden ze voor elke vraag en elk probleem een oplossing.