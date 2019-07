Organisatie Dance D-Vision: “De toekomst is aan ons” Frank Eeckhout

30 juli 2019

17u19 13 Zottegem ‘The future is ours.’ Met dit thema wil de nieuwe organisator van Dance D-Vision duidelijk maken dat er nog rek zit op het dancefestival. “We willen een nieuwe wind laten waaien over het festivalterrein en we willen een sprong vooruit maken in de festivalhierarchie. De muziekliefhebbers moeten iets hebben om over te praten als ze huiswaarts keren. Daarom gaat de beleving nog groter worden", belooft Nico Nobels.

Dance D-Vision wordt sinds 2011 georganiseerd op het festivalterrein aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem en trok vorig jaar 20.000 bezoekers uit heel Europa. Liefhebbers van dance, house, urban en techno krijgen er een festivaldag bij deze zomer. “Voor onze 2.000 kampeerders en voor de inwoners van Zottegem start het festival vrijdag al. Met een buurtfeest voor de omwonenden gaan we Tomorrowland achterna. Elke inwoner van Zottegem heeft een uitnodiging ontvangen en kon vier gratis tickets aanvragen. Het is de eerste keer dat DDV dat doet. Helaas is niet alles vlekkeloos verlopen. We hadden ook niet verwacht dat de tickets zo snel de deur uit gingen zijn. Op amper 12 uur kregen we 3.000 aanvragen en waren we uitverkocht. Want van het stadsbestuur mogen we op vrijdag maar 5.000 toeschouwers toelaten op de festivalweide", zegt organisator Nico Nobels.

Op de 9de editie van Dance D-Vision staan meer dan 120 dj’s op vijf podia. De headliners van dit jaar zijn o.a. Henri PFR, Blasterjaxx, Lil’ Kleine, Lucas&Steve, Jebroer en Snollebollekes. Ook Anouk Matton, alias DJ MATTN en partner van de wereldberoemde dj Dimitri Vegas, staat dit jaar opnieuw op de main stage. “Bezoekers mogen een verbluffend decor met futuristische, speciale effecten verwachten. Dance D-Vision staat voor een totaalbeleving, waarbij de organisatie een droomwereld wil creëren waar bezoekers even al hun zorgen kunnen vergeten. Samen met vi.be, een organisatie die jong talent speelkansen geeft, gaat het festival op zoek naar een dj om op zondag 4 augustus de MNM Main stage te openen. Die zoekactie past volledig in het thema van dit jaar", zegt de organisator.

Zo’n 40 medewerkers zijn sinds vorige week bezig met de opbouw van het festivalterrein. “De vip wordt dubbel zo groot. Er komen opnieuw vijf podia en ons festival is volledig cashless. Zaterdag en zondag kunnen we rekenen op een 200-tal medewerkers. Dat is nodig om het iedereen naar of haar zin te maken", besluit Nobels.

Dance D-Vision vindt plaats op 2, 3 en 4 augustus. Voor een dagticket betaal je op zaterdag 67,5 euro en op zondag 65 euro. Combitickets kosten 95 euro. Viptickets kosten 130 euro per dag, met gratis streetfood. Wie twee dagen als vip komt, betaalt 220 euro. Daarbij is in elk ticket voor 20 euro aan drank en eetjetons begrepen.