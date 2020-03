Oproep. Vrouw verliest verlovingsring op trein Dendermonde-Brussel-Denderleeuw-Zottegem Frank Eeckhout

04 maart 2020

16u38 0 Zottegem Een mooie beloning voor de eerlijke vinder. Dat belooft Joris Goderis uit Adinkerke aan de persoon die de verlovingsring van zijn vriendin vindt.

De vriendin van Joris verloor de ring dinsdag op de treinverbinding Dendermonde-Brussel-Denderleeuw-Zottegem. Het is een fijne wit-gouden ring met een diamantje op. “Deze ring heeft een heel grote betekenis voor mijn vriendin en ik. We zijn bereid de vinder een mooie en eerlijke beloning te geven", zegt Joris.

Wie de ring gevonden heeft, kan contact opnemen met Joris Goderis via Facebook of een mailtje sturen naar onze redactie via frank.eeckhout@telenet.be. Wij zorgen dan dat de ring terug bij het verloofde stel geraakt.

Meer over Joris Goderis