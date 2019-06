Oproep schepen van Dierenwelzijn: “Het is geen goed idee om je hond mee te nemen naar het vuurwerk” Frank Eeckhout

12 juni 2019

08u49 7 Zottegem Schepen van Dierenwelzijn Matthias Diependaelen (N-VA) roept eigenaars van huisdieren op hun hond niet mee te nemen naar het vuurwerk. “Het verbaasde mij zoveel baasjes met hond te zien op het kermisvuurwerk in Zottegem", zegt Diependaele.

Vuurwerk is de traditionele afsluiter van de Sinksenkermis in Zottegem. Dat was ook deze week niet anders. Even traditioneel is de schrik die dieren hebben van de luide knallen die ermee gepaard gaan. “Diervriendelijk of geluidsarm vuurwerk kan een alternatief zijn. Er lopen al enkele experimenten in Vlaanderen, maar het is nog zoeken naar een evenwicht tussen vermaak en het welzijn van dieren. In afwachting doe ik graag de oproep om in het belang van je hond hem of haar dit niet aan te doen. Laat je hond thuis of hou tenminste voldoende afstand", roept schepen Diependaele de baasjes op.

De meeste dieren zijn doodsbang van het knallende vuurwerk. Uit een recente studie in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat liefst 49 procent van de baasjes aangaf dat hun honden bang zijn voor lawaai en dat vuurwerk daarbij op nummer één staat, gevolgd door onweer en geweerschoten. “Het is niet eenvoudig om bange dieren over hun instinctieve angsten heen te helpen. Ze niet meenemen naar vuurwerk als ze daar schrik voor hebben, lijkt me dan ook het verstandigste", besluit Diependaele.