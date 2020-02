Oproep na ongeval met hulpverlener: “Zie je een brandweerman op weg naar kazerne, maak dan even plaats” Frank Eeckhout

08 februari 2020

17u05 360 Zottegem Brandweerzone Vlaamse Ardennen vraagt de weggebruikers om attent te zijn op brandweermannen die op weg zijn naar hun kazerne voor een dringende interventie. De brandweer doet dat naar aanleiding van een medewerker die onlangs geconfronteerd werd met een verkeersongeval tijdens zo’n oproep en de reacties op dat ongeval.

Bij het binnenkomen van een dringende oproep wordt verwacht van een vrijwilligerskorps dat een eerste voertuig vijf minuten na de oproep vertrekt. “Die vijf minuten beginnen te lopen van zodra de zakontvanger van de brandweervrijwilliger afgaat. Hierop zal de vrijwilliger de plaats verlaten waar hij zich bevindt, naar de kazerne rijden, zijn stadskledij uitdoen en interventiekledij aantrekken, naar het brandvoertuig lopen en op zijn collega’s wachten om zo snel als mogelijk te kunnen vertrekken met de brandweerwagen", legt Luitenant Jonathan Jouret uit.

Het traject tussen woonst en kazerne is veelal een netelig traject. “Je weet dat ergens iemand op hulp zit te wachten en je wil zo snel als mogelijk de kazerne bereiken. Maar op het moment dat de brandweervrouw- of man in zijn of haar voertuig zit, moeten de verkeersregels strikt gevolgd worden. Er mag niet zomaar worden ingehaald, er mag niet door het rood worden gereden en de snelheidslimiet moet gerespecteerd worden. . Daarnaast mag de opgeroepene geen gebruik maken van specifieke lichteffecten en mag deze ook niet onnodig claxoneren. Je begrijpt dat dit een hachelijke tweestrijd is tussen snel burgers in nood willen helpen en de geldende reglementering niet te overtreden. Daarenboven is het voor burgers ook niet altijd goed duidelijk dat iemand zich naar de brandweerkazerne spoedt omwille van een dringende oproep. Een privévoertuig mag immers niet worden uitgerust met zwaailichten of officiële bestickering van brandweervoertuigen. Het is dus goed mogelijk dat burgers niet te spreken zijn over het gedrag dat sommige van onze manschappen stellen.”

Toch vraagt de brandweer om begripvol te zijn. “Tot op vandaag hebben onze brandweermannen, huis en gezin laten staan voor het in veiligheid brengen van een onbekende, geen legale middelen om zich kenbaar te maken in het verkeer. Merk je evenwel toch een gehaaste collega op, maak dan heel even plaats. Meestal beschikt een brandweerman over een klein plaatje met insigne van de brandweer dat tegen de voorruit is aangebracht. Met die kleine geste heb je enkele levensbelangrijke seconden geschonken aan een persoon in nood", besluit Luitenant Jouret.