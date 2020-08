Opnieuw evenementen mogelijk in Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem: Mondmaskers blijven verplicht op drukke plaatsen Frank Eeckhout

22 augustus 2020

11u10 0 Zottegem In Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem mogen opnieuw evenementen georganiseerd worden. Aan de lokale regels met betrekking tot de mondmaskers verandert niets. “Het blijft verplicht om altijd een mondmasker bij te hebben en dat te dragen op plaatsen waar je zelf vindt dat een veilige afstand niet bewaard kan worden én op enkele drukken plaatsen die opgelijst staan op de websites van de lokale besturen", zegt de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter.

Omdat de verspreiding van het coronavirus in Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem onder controle is, worden de lokale coronamaatregelen met betrekking tot evenementen ingetrokken. “Eind juli namen de gemeentebesturen van Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing”, zegt Lieven Latoir, burgemeester van Sint-Lievens-Houtem. “Bepaalde evenementen werden opgeschort om de verdere verspreiding van het coronavirus in onze gemeenten in te dijken. Niet omdat wij geen vertrouwen hadden in de capaciteiten van de organisator of de vereniging, wel omdat contacttracing ons leerde dat de besmettingen terug te leiden waren naar dit soort organisaties.”

Het ging concreet optredens, voorstellingen en concerten, sportwedstrijden, garageverkopen, gelegenheidsmarkten, handelsbeurzen en ruilbeurzen. “De situatie werd in tussentijd voortdurend gemonitord en geëvalueerd in de intergemeentelijke veiligheidscel, die in nauw overleg stond met de huisartsenkring Panace", gaat de Herzele burgemeester Johan Van Tittelboom verder. “De voorbije maand zagen we de besmettingscijfers van onze gemeenten dagelijks veranderen, maar nooit zorgden zij voor paniek. Wij durven geloven dat onze eerdere beslissing ons gespaard heeft van erger. Het coronavirus in onze gemeenten is ondertussen opnieuw onder controle. Wij blijven de cijfers op de voet opvolgen en zullen niet nalaten terug in te grijpen wanneer deze de verkeerde kant op gaan. Samen met onze inwoners hopen we dat we gespaard blijven van een nieuwe golf besmettingen in onze gemeenten.” De lokale besturen vragen wel om de evenementen tijdig aan te vragen bij het bevoegde gemeentebestuur. Dat kan via het evenementenformulier op de website.

Aan de lokale regels met betrekking tot de mondmaskers verandert niets. “Het blijft verplicht om altijd een mondmasker bij te hebben en dat te dragen op plaatsen waar je zelf vindt dat een veilige afstand niet bewaard kan worden én op enkele drukken plaatsen die opgelijst staan op de websites van de lokale besturen. Deze verplichting geldt niet voor fietsers, joggers, automobilisten en kinderen jonger dan 12 jaar", vult burgemeester Jenne De Potter aan.