Opnieuw 7 COVID-19-patiënten in ziekenhuis, één op intensieve zorg Frank Eeckhout

17 augustus 2020

18u23 1 Zottegem In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem liggen opnieuw 7 patiënten met COVID-19. Eén van hen is er slecht aan toe en ligt op intensieve zorg.

Na een enkele weken waarbij noch in het ziekenhuis noch bij de huisartsen corona-positieve patiënten gehospitaliseerd of gediagnosticeerd werden, is de situatie in de regio sinds midden juli weer verslechterd. “In de pretriagepost van de huisartsen en ook op de spoedgevallendienst werden verschillende tientallen streekgenoten positief getest. De patiënten werden in quarantaine geplaatst en er volgde een contactonderzoek. met de bedoeling de lokale uitbraken zoveel mogelijk onder controle te krijgen. Dit heeft aanleiding gegeven tot nieuwe ziekenhuisopnames. Op zondag 16 augustus lagen in totaal opnieuw 7 COVID-positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan één op intensieve zorg. Deze situatie dwingt ons ziekenhuis, conform overheidsrichtlijnen, om soms onsympathieke maatregelen te nemen zoals het beperken van de toegankelijkheid en de bezoekmogelijkheden en het beperken van het aantal begeleiders", laat communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman weten.