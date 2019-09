Opgelet: veiligheidsoefening maandagavond 23 september Frank Eeckhout

20 september 2019

17u25 0 Zottegem Maandagavond is er vanaf 19.30 uur een veiligheidsoefening in Zottegem, waardoor er heel wat hulpdiensten aanwezig zullen zijn in de omgeving van de bedrijvenzone in de Ballingsweg.

Omwonenden moeten niets ondernemen. Er is geen reëel gevaar. Wel kan er wat hinder zijn doordat er een perimeter wordt ingesteld rond de zone en niemand voorbij die perimeter mag komen. “We vinden het belangrijk om goed voorbereid te zijn op mogelijke incidenten in de stad. Daarom bereidden we samen met de politie, brandweer, AZ Sint-Elisabeth en het Rode Kruis Vlaanderen in alle discretie deze grootschalige veiligheidsoefening voor. De deelnemers kennen het scenario niet, zodat zij kunnen oefenen in een situatie die voor hen echt aanvoelt. Maar we benadrukken nog eens dat het om een fictief incident gaat en er geen gevaar is", laat burgemeester Jenne De Potter (CD&V) weten.