Openingsweekend van vernieuwde Barry’s staat in teken van Pia Frank Eeckhout

17 september 2019

13u55 4 Zottegem Het openingsweekend van de vernieuwde horecazaak Barry’s (voorheen ’t Oud Kelderken) in Erwetegem staat in het teken van Pia. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt er koffie verkocht ten voordele van het ongeneeslijk zieke meisje dat enkel gered kan worden door een spuitje van 1,9 miljoen euro.

Barry’s begint al meteen met een actie voor het goede doel. Het verhaal van Pia kwam hard binnen bij Geert Van De Velde, de nieuwe uitbater van de zaak. Het meisje van 9 maanden oud uit Wilrijk heeft een zeldzame spierziekte. Ze kan enkel gered worden als ze voor haar tweede verjaardag een medicijn ingespoten krijgt. Kostprijs: 1,9 miljoen euro. Vlaanderen toont inmiddels massaal zijn warm hart en helpt de ouders aan het bedrag. Ook Geert dus.

“Ik heb zelf een gezonde dochter van 16 jaar oud, en ik besef elke dag hoe gelukkig ik hier mee ben. Jammer genoeg is dit niet iedereen gegund. Omdat ik vind dat iedereen het recht moet hebben op een goede gezondheid, schenk ik per verkocht kopje Hoorens Koffie 1 euro aan het goede doel Team Pia. Uiteraard komen ook Irish Coffee, Italian Coffee, Hasselt Coffee en Barry’s Coffee in aanmerking”, zegt Geert.

Geert kent het horecaleven als zijn broekzak. Hij draait dan ook al 35 jaar mee als dj. Sinds vorig jaar is hij ook succesvol uitbater van Peloton Café, de brasserie in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. “Daar blijf ik ook actief. Ik heb mij er omringd met een goed team, waardoor ik nu wel wat tijd heb om mij te verdiepen in deze nieuwe uitdaging in Erwetegem. Ik zal in Barry’s zoveel mogelijk zelf aanwezig zijn, behalve als ik ’s avonds moet draaien. Het worden drukke maanden, maar zo heb ik het graag”, lacht Geert.

Optredens

De heropening van Barry’s aan de kerk in Erwetegem zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Geert haalt al vanaf het eerste weekend zijn organisatietalent uit de kast en heeft merkwaardige optredens in petto. “Op vrijdagavond tijdens de officiële opening heb ik Kurt Burgelman uitgenodigd, een rasechte Gentse klasbak die ik ondertussen tot mijn vriendenkring mag rekenen”, licht Geert toe. “Op zaterdag kruip ikzelf in de huid van dj Daddy Cool en trakteer ik mijn bezoekers op een avondje 70s in the mix, naar het thema van de nieuwe zaak. Ik ben bijzonder fier op de artiesten die ik zondag heb kunnen strikken. Zottegemnaar Chris De Brakeleer brengt om 11 uur samen met Liss Norman van Novastar een jazzgetint optreden als aperitiefconcert. Dat wordt trouwens een voorproefje op Jazz Café Zottegem dat op 10 oktober in Barry’s plaatsvindt. Alle optredens zijn gratis.”

Vrijdag gaan de deuren van Barry’s open om 19 uur. Zaterdag en zondag opent Geert de deuren aan de Kattenberg al om 10 uur.