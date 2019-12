Opening van de expositie ‘Zottegem vroeger en nu’ Frank Eeckhout

16 december 2019

17u47 1 Zottegem In schildersatelier Koeleur ’ t neerhof is de tentoonstelling ‘Zottegem vroeger en nu’ geopend.

Het was schepen van Cultuur Lieselotte De Roover die de opening verzorgde en een applaus vroeg voor het vele werk dat Marcel Quintyn al die jaren voor de cultuur van Zottegem heeft gepresteerd. De tentoonstelling is nog te bezichtigen op dinsdagen 17, 24 en 31 december van 10 tot 12 uur en elke zaterdag en zondag in december van 14.30 tot 18 uur.