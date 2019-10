Opening expositie GiO in bibliotheek Zottegem Frank Eeckhout

16 oktober 2019

14u14 0 Zottegem In de Zottegemse bibliotheek gaat op vrijdag 18 oktober om 19 uur ‘Elkeen draagt zijn kruis’, een nieuwe tentoonstelling van GiO van start. De curator van deze tentoonstelling is beeldend kunstenaar Guido De Vos.

Giovanni Declercq is een gekend architect uit het Gentse bij wie het tekenen van jongs af in het bloed zit. Sinds enkele jaren werkt Giovanni ook als illustrator en cartoonist onder het pseudoniem GiO. Zijn werk is niet alleen een ode aan de schoonheid, maar het bevat ook een maatschappijkritische ondertoon die de ogen van de toeschouwer wil openen. “In de expositie Elkeen draagt zijn kruis belicht GiO de mens vanuit zijn zoektocht naar een plaats in de maatschappij, maar hij werpt tegelijk ook de vraag op welke waarden die maatschappij precies hanteert", weet schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

In de tekenstijl van GiO is het architecturale nooit ver weg. Elke illustratie is steeds weer een zoektocht naar de zuivere strakke lijn in combinatie met de organische, ritmische lijn van het lichaam – meestal de hand of het hoofd – waardoor elk beeld een eigenzinnig karakter krijgt. In een tijd van snelle massamedia, in een geglobaliseerde wereld waarin mensen alles consumeren in superlatieven, vraagt GiO de toeschouwer om even afstand te nemen, stil te staan en na te denken. Je kunt de tentoonstelling tot 30 november bezoeken tijdens de openingsuren van de bib.