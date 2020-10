Opendeurweekend handelscentrum in de sfeer van 1001 Nachten Frank Eeckhout

07 oktober 2020

14u04 1 Zottegem Tijdens het Herfst Opendeurweekend van 10 en 11 oktober zetten de Zottegemse winkels hun deuren wijd open voor Ali Baba en zijn veertig rovers. Zottegem Winkelcentrum zal dat weekend namelijk baden in de sfeer van 1001 Nachten.

Het opendeurweekend is ook meteen het startschot voor de eindejaarsactie ‘Winkel in Zottegem en Win een Wagen’. “Net als in 2017 is er een wagen te winnen. Onze actie loopt van 10 oktober tot en met 31 december. Klanten kunnen tijdens deze periode bij de 99 deelnemende handelaars stempels verzamelen. Een spaarkaart is vol als je tien stempels hebt van tien verschillende handelaars. Naast de wagen is er ook driemaal een cheque van 500 euro te winnen”, kondigt Bart Schelstraete van vzw Zottegem Winkelcentrum aan.

Tijdens het opendeurweekend wordt het handelscentrum verkeersvrij gemaakt. “Alle leden-handelaars van de vzw Zottegem Winkelcentrum worden opgeroepen om hun winkel aan te kleden in het thema van 1001 Nachten. Het zal dus bijzonder sfeervol zijn in een sprookjesachtig centrum. We nodigen iedereen uit om de sfeer in ons stadscentrum op te snuiven en natuurlijk ook om aankopen te doen. Uiteraard vragen we om dit op een veilige manier te doen, met respect voor alle veiligheidsregels”, vult schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA) aan.