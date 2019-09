Openbare verkoop van (brom)fietsen, gerecupereerd materiaal en gebruikte goederen Frank Eeckhout

18 september 2019

11u46 0 Zottegem De technische dienst van stad Zottegem houdt op zaterdag 28 september twee openbare verkopen aan de stadsloods in de Ballingsweg.

Om 9 uur is er een openbare verkoop van (brom)fietsen die meer dan zes maanden geleden in Zottegem gevonden werden en waarvan de eigenaar ze niet kwam ophalen. Wie een (brom)fiets zoekt tegen een zacht prijsje, kan mee komen bieden op zo’n 100 fietsen en 9 bromfietsen. Vanaf 12 uur worden diverse loten gerecupereerd materiaal en gebruikte goederen per opbod verkocht, waaronder 16 paletten betonklinkers en 2 loten arduinen borduren afkomstig van afbraakwerken van de dienst wegen, een oude caravan en een oud bushokje.

Betalen kan ter plaatse met bancontact. Cash wordt niet aanvaard. De kopers moeten de (brom)fietsen onmiddellijk meenemen. De overige aangekochte goederen kunnen ofwel onmiddellijk meegenomen worden, ofwel later opgehaald worden in de stadsloods van 30 september tot 4 oktober, telkens van 8.15 tot 12 uur en van 12.35 tot 16 uur. Vragen over deze verkopen? Contacteer de technische dienst via wim.deloor@zottegem.be of op het nummer 09/364.65.22.