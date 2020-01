Open Vld vraagt afschaffing taksen op terrassen en kramen: meerderheid gaat niet op voorstel in Frank Eeckhout

21 januari 2020

11u12 0 Zottegem Oppositiepartij Open Vld pleitte in de gemeenteraad in Zottegem voor de afschaffing van de gemeentelijke belasting op terrassen en kramen. “Door een belasting te heffen ontmoedigen we lokale ondernemers om terrassen en kramen te plaatsen", motiveerde Lode Bruneel zijn vraag.

De liberalen willen dat Zottegem een bruisende stad wordt. “Een gezellige stad met aangename terrassen, leuke winkels en leuke evenementen. Als stad rekenen we hiervoor op onze lokale winkeliers en horeca-uitbaters. Zij zijn de motor van het Zottegemse sociale leven. Een bruisend centrum zonder hun medewerking is gewoonweg niet mogelijk. De druk van baanwinkels en internetverkoop op ons centrum neemt daarenboven jaar na jaar verder toe. Als stadsbestuur zouden we daarom elk initiatief dat aan onze stad en ons centrum ten goede komt, moeten ondersteunen. Toch doen we hier net het omgekeerde. We ontmoedigen lokale initiatiefnemers door een belasting te heffen op het plaatsen van terrassen en kramen. Deze belasting is bijzonder contraproductief. We ontmoedigen als stadsbestuur wat we eigenlijk zouden moeten aanmoedigen. We zouden moeten streven naar meer en nog gezelligere terrassen. Naar aangenamere winkels die via leuke initiatieven eens een kraam zouden nodig hebben. Met een jaarlijkse opbrengst van amper 13.000 euro valt deze belasting ook te catalogeren als een echte pestbelasting", stelde Lode Bruneel.

Alles goedgekeurd

Schepen van financiën Leen Goossens (CD&V) vond het een beetje vreemd dat die vraag pas nu kwam. “Op de gemeenteraad van vorige maand hebben we de retributies voor deze legislatuur nog goedgekeurd. We komen daar dan ook niet meer op terug. Als stad stellen wij ons openbaar domein ter beschikking van de handelaars. Het is dan ook logisch dat wij hiervoor een vergoeding krijgen", repliceerde schepen Goossens.