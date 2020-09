Op vraag van handelaars: nieuwe fietsenstalling in Hoogstraat Frank Eeckhout

24 september 2020

18u15 1 Zottegem Op vraag van de handelaars gaat het stadsbestuur van Zottegem een nieuwe fietsenstalling plaatsen in de Hoogstraat. “Die komt ter hoogte van het kantoor van bpost", kondigt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA) aan.

Het voorstel van de fietsenstalling werd deze week goedgekeurd door de gemeenteraad. “We stelden vast dat heel wat fietsende klanten die snel hun pakjes willen ophalen hun fietsen plaatsen tegen gevels en etalages. Dit geeft niet enkel een slordige indruk maar kan ook schade veroorzaken. Daarom beslisten we om te investeren in extra fietsenstallingen,” zegt schepen Evelien De Both.

Omdat Zottegem het gebruik van de fiets wil promoten, komt de fietsenstalling goed van pas. “Dit is opnieuw een pedaalslag in de goeie richting. Ook aan de zitbank op de hoek van de Firmin Bogaertstraat en in de Hoogstraat komen extra stallingen. We bekijken in de nabije toekomst in overleg met de plaatselijke middenstand waar nog extra fietsenstallingen kunnen komen”, vult schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA) aan.