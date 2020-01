Oosterzelenaren zwemmen straks aan Zottegems voordeeltarief in Bevegemse Vijvers Frank Eeckhout

12u55 3 Zottegem Alle inwoners van Oosterzele zwemmen vanaf 1 april aan hetzelfde voordeeltarief als de Zottegemnaren in het stedelijk zwembad van Zottegem. “We zijn blij dat Oosterzele als eerste onze uitgestoken hand aanvaardt. In de toekomst gaan we ook op andere vlakken meer samenwerken,” belooft schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).

Sinds september volgde de stad Zottegem het voorbeeld van nagenoeg alle stedelijke zwembaden in Vlaanderen: Zottegemnaren genieten sindsdien van een voordeeltarief ten opzichte van de inwoners uit de buurgemeenten. “Elke Zottegemnaar draagt via de gemeentebelastingen al 15 euro bij in het jaarlijks kostenplaatje van ons zwembad”, duidt Zottegems schepen Brecht Cassiman. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat onze inwoners een voordeeltarief genieten: concreet krijgt een Zottegemnaar één euro korting per zwembeurt ten opzichte van niet-Zottegemnaren.” Het was op een regionaal schepenoverleg dat schepen Cassiman de deur open zette voor andere gemeenten om dat prijsverschil te compenseren. “We staken toen de hand uit naar onze buurgemeenten. 45 procent van onze zwembadbezoekers komen immers van buiten Zottegem. Vooral kleinere gemeenten zonder eigen zwembad willen we de kans geven om hun inwoners hetzelfde voordeeltarief te laten genieten.”

Uitgestoken hand

Oosterzele is de eerste gemeente die de uitgestoken hand aanvaardt. Schepen van Sport Elsy De Wilde ziet het belang in van het Zottegemse aanbod. “Oosterzele heeft geen eigen zwembad, maar dat wil niet zeggen dat we als gemeentebestuur onze verantwoordelijkheid niet moeten nemen om zwemmen democratisch te houden. De statistieken leren dat elke week gemiddeld 150 Oosterzelenaren naar de Bevegemse Vijvers trekken om er te zwemmen. Dat zijn ongeveer 7.500 zwembeurten op jaarbasis. In ons meerjarenplan, reserveren we jaarlijks tot 10.000 euro om één euro per Oosterzeelse zwembeurt bij te leggen voor een zwembeurt in Zottegem.”

Voor Oosterzele is het nu wachten op de goedkeuring van het Autonoom Gemeentebedrijf in Zottegem, maar dat wordt volgens schepen Brecht Cassiman een formaliteit. “Deze samenwerking is een nuloperatie voor Zottegem. Of die euro extra nu betaald wordt door de zwemmer of door de gemeente Oosterzele, maakt voor onze inkomsten geen verschil. Begin maart kan de goedkeuring volgen, waarna een zwembeurt aan 2.50 euro vanaf 1 april ook voor Oosterzelenaren – bij aankoop van een beurtenkaart – mogelijk wordt", zegt Cassiman.

Intensievere samenwerkingen

De positieve contacten tussen Oosterzele en Zottegem, hebben de beleidsploegen overtuigd om in de toekomst ook op andere domeinen in te zetten op intensievere samenwerkingen. “Bovenlokale samenwerking is de toekomst. We hebben al enkele ideeën opgelijst waar Zottegem en Oosterzele de komende jaren de handen in elkaar kunnen slaan. Met vereende kracht is er veel mogelijk”, besluiten beide schepenen.