Ook Zottegem steekt kankerpatiënten een hart onder de riem Frank Eeckhout

17 oktober 2019

18u53 0 Zottegem Op donderdag 17 oktober speldden alle medewerkers van de stad Zottegem daarom tijdens de werkuren het welgekende gele lintje op als teken van verbondenheid en medeleven met de duizenden kankerpatiënten.

Kom op tegen Kanker organiseert elke derde donderdag van oktober de Dag tegen Kanker. Een dag waarop we met zijn allen tonen dat mensen met kanker er niet alleen voor staan. Want hun strijd tegen de ziekte is ook de onze. “Maar we willen natuurlijk meer doen dan een lintje opspelden om mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen. Iedere eerste donderdag van de maand organiseert ons lokaal dienstencentrum (LDC) Egmont koffieochtenden in samenwerking met Kom op tegen Kanker en het AZ Sint-Elisabeth zegt schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V).

Tijdens die ontmoetingsmomenten staan gezellig samenzijn en ontspanning centraal. Praten over de ziekte kan uiteraard, maar het hoeft niet. Gewoon er voor elkaar zijn is al heel wat, want lotgenoten begrijpen elkaar dikwijls met weinig woorden. De koffieochtenden worden ondersteund door ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Meer info over de koffieochtenden kan je krijgen via ldcegmont@ocmw.zottegem.be of op het nummer 09/364.56.95.