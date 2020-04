Ook kleuters en leerlingen zetten mondmasker op in VBS Grotenberge Frank Eeckhout

30 april 2020

17u24 0 Zottegem In VBS Grotenberge dragen niet enkel de leerkrachten en directie een mondmasker. “Ook al onze kleuters en leerlingen krijgen een mondmasker", zegt directeur Christ Meuleman.

Al in de kinderopvang dragen de leerlingen van VBS Grotenberge een mondmasker. “Met dank aan Okra Sint-Goriks voor de inspanningen", looft Christ Meuleman het werk van Rita Podevijn en haar team. “Dankzij hen beschikken we al over 150 mondmaskers. En daar komen er elke dag nog bij, want we willen drie mondmaskers per leerkracht. Op die manier hebben ze steeds voldoende tijd om het gebruikte masker te wassen. Al onze kinderen van kleuter tot lager zullen eveneens een mondmasker aangeboden krijgen voor momenten dat de social distancing niet kan gegarandeerd worden", zegt de directeur.