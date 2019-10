Ook kleinschaliger seniorendorp stuit op njet van stadsbestuur Bouwheer Ivan Gaublomme diende al acht bouwaanvragen in Frank Eeckhout

16 oktober 2019

14u53 1 Zottegem Ook de achtste poging voor de bouw van seniorenresidentie Mathilde, op een terrein van 1,6 hectare langs de Bonte en Lammerstraat in Sint-Maria-Oudenhove, stuit op een njet van het Zottegemse stadsbestuur. “Een project van die grootte hoort niet thuis in landelijk gebied", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Brecht Cassiman (N-VA).

Bouwheer Ivan Gaublomme vroeg drie jaar geleden een eerste keer de bouwvergunning van een seniorendorp met 167 assistentiewoningen aan. Dat stuitte meteen op heel wat protest bij buurtbewoners. Vooral de grootschaligheid van het woonproject, dat op sommige plaatsen drie bouwlagen voorzag, baarde de omwonenden zorgen. Daarnaast waren ook de verkeersdrukte en de waterhuishouding een doorn in het oog van de tegenstanders. Zij dienden 135 handtekeningen in tegen het woondorp. Blijkbaar wogen die bezwaren voor het stadsbestuur zwaar genoeg door om een bouwvergunning te weigeren.

Ondanks stijgende vraag

Toch bleef Ivan Gaublomme niet bij de pakken zitten. De man bleef maar bouwvergunningen aanvragen, maar die werden telkens afgekeurd wegens de grootschaligheid van het project. “Bij de laatste bouwaanvraag werd het aantal assistentiewoningen al gevoelig verminderd van 167 naar 97 woningen en slechts vijf woonblokken. Maar ondanks de stijgende vragen naar woonvoorzieningen voor senioren, blijft het stadsbestuur dwarsliggen. De zorgsector is nochtans één van de belangrijkste economische sectoren. De huidige 60-plusser ziet zijn of haar toekomst niet direct in een woonzorgcentrum of rusthuis, maar wel in een assistentiewoning. Senioren investeren daarom graag in hun oudere dag onder de vorm van een aangepaste woonomgeving", zegt Gaublomme.

Meerwaarde

Seniorenresidentie Mathilde wil daarom investeren in 91 nieuwe en energiezuinige assistentieflats. Die kunnen zowel gekocht als gehuurd worden. “Op die manier komen opnieuw heel wat grote woningen vrij voor jonge gezinnen. Die kunnen de woning wat verbouwen naar hun noden en hoeven dus geen nieuwe woning te bouwen. Het blijft daarom onze intentie om aantrekkelijke, kwaliteitsvolle, energiezuinige woongelegenheden met voldoende groen te creëren, waarin de assistentiewoningen garant staan voor levenslang, zelfstandig en onbezorgd wonen zowel voor alleenstaanden als voor bejaardenkoppels. Het is de ideale oplossing voor vele bejaarden en anderzijds een meerwaarde voor onze stad en haar inwoners. Bovendien is het perceel waarop we willen bouwen ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen van openbaar nut. Het getuigt van kwade wil bij het stadsbestuur om de bouwaanvraag telkens weer te weigeren", besluit Gaublomme.