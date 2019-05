Ontsnap zondag aan verkiezingsstress in gloednieuwe Speelbos Droombergen Frank Eeckhout

21 mei 2019

11u20 0 Zottegem Wil je zondag even ontsnappen aan de verkiezingsstress? Dan is Speelbos Droombergen naast de pastorie in Oombergen the place to be. “Twee jaar hebben we met de buurt gewerkt aan het speelbos. Het resultaat mag er zijn", zegt initiatiefnemer Thijs Haustraete.

Zondag om 14 uur wordt Speelbos Droombergen officieel ingehuldigd. “Het wordt een namiddag boordevol activiteiten en ontdekkingen voor jong en oud. Boomklimmen, schminken, wandelen, zoektochten en knutselen, er is voor elk wat wils. Iedereen is welkom en uiteraard voorzien we hapjes en drankjes”, belooft Thijs Haustraete. Speelbos Droombergen is een project waar de buurt samen met enkele partners twee jaar aan gewerkt heeft. “Het speelbos is een nieuwe ontmoetingsplaats in het hart van Oombergen. Een plaats voor jong en oud. Een rustplekje na het werk en een plaatsje om te ravotten na school. Kortom, een plaatsje voor ons allemaal”, zegt Peter Vral, voorzitter van de Kerkfabriek in Oombergen.

De opbrengst van de opening gaat integraal naar de verdere ontwikkeling van het speelbos. “We willen graag een grote picknicktafel waar buren gezellig in de namiddagzon kunnen zitten en waar de kleuters van de naastgelegen school ‘Klavertje Vier‘ buiten les kunnen krijgen", geeft Thijs Haustraete nog mee. Het programma en meer info vind je op www.facebook.com/PastorietuinOombergen.